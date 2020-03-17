У звезды «Дома-2», вернувшейся из Франции, подтвердился коронавирус

Бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Киушкина попала в больницу с положительным тестом на коронавирус. Как сообщает интеренет-канал Mash, 25-летняя модель недавно вернулась из Франции и почувствовала недомогание — у девушки покраснело горло и был заложен нос.

Красавица благоразумно ушла на домашний карантин и вызвала к себе врачей. Те взяли анализы на коронавирус. Первый оказался отрицательным, а второй подтвердил заболевание. В итоге, 17 марта девушку увели в больницу.

Напомним, Киушкина провела в периметре «Дом 2» семь месяцев в 2015 году и запомнилась своим романом с Олегом Бурхановым. После ухода из проекта одно время ходили слухи, что она встречается с различными рэперами. Сейчас девушка продолжает модельную карьеру и много путешествует. Последнее увлечение в свете новых данных сыграло с ней злую шутку.

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Добавим, что, по последним данным, в России зафиксировано 114 случаев заболевания коронавирусом, из них пока ни один не закончился плачевно.