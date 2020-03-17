Айза отказалась проходить анализы на наркотики вместе с Гордон

Блогер и бывшая супруга рэпера Гуфа отказалась сдавать анализы на наркотики вместе с адвокатом Катей Гордон. Об этом юристка лично рассказала в Instagram. Напомним, скандал между знаменитостями состоялся в конце февраля: Анохина уличила Гордон в том, что та не является дипломированным специалистом. Адвокат Алены Водонаевой в стороне не осталась и заявила, что Айза употребляет запрещенные препараты при своем маленьком сыне. После этого девушки договорились объединиться и вместе сдать необходимые анализы, чтобы доказать свою правоту.

На днях Гордон свое обещание выполнила, а результат в виде справки опубликовала на всеобщее обозрение. Также она отметила, что Анохина в последний момент отказалась от посещения врачей.

«Мы договорились с Айзой отправиться на тест вместе, она, облив меня дерьмом, обещалась… но не пошла и поставила меня в блок. Какие там тесты спустя недели будет сдавать Айза, мне теперь плевать, человек, не употребляющий, просто сразу сдает все», — категорично высказалась она.

Помимо прочего, Гордон обвинила Анохину во лжи. Контактировать с блогером юрист больше не намерена. Фолловеров же Катя призвала верить не словам, а официально подтвержденным документам.