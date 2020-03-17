«3,5 месяца без работы и без предложений»: Хмельницкая пожаловалась на невостребованность

Звезда кино и сериалов Алена Хмельницкая задумалась, почему в настоящее время востребованы одни и те же артисты, которых снимают в одноплановых ролях и однотипных амплуа. В личном инстаграм-аккаунте актриса написала, что, возможно, пришло время что-то изменить в своей внешности и «сунуть себя другую» режиссерам и авторам, чтобы получить работу. Поскольку до настоящего момента он была невостребована.

«Я вот сидела с ноября 3,5 месяца без работы и без предложений. Такого не было со мной в последние годы… И это до всех коронавирусов… Сидела, страдала», — пожаловалась Хмельницкая.

Но не так давно, по сообщению актрисы, ей поступило предложение и ее утвердили в новый проект на Netflix. Звезда призналась, что самооценка у нее выправилась. Однако мысли что-то в себе поменять остались. Подписчики разделились практически поровну: одни высказались за перемены, а другие поспешили отговорить Хмельницкую:

«Ничего не нужно менять! Все красиво и гармонично», «Алена, ничего не меняйте! Не вмешивайтесь в Произведение Творца! Вы прекрасны!», «Вы прекрасны, не стоит из-за кого-то меняться, можно менять себя ради себя самой, думаю. Мы Вас любим! А паузы иногда необходимы», — написали слова поддержки поклонники.

Кстати, сейчас звезда сидит на домашнем карантине. Она не так давно вернулась из Испании, где бушует коронавирус, и даже дома не снимает защитную маску и медицинские перчатки.