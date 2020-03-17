«Сухой кашель, температура — 40»: актер Бурковский рассказал о тяжелой болезни жены и детей

Мужчина отметил, его возлюбленная буквально падала на землю, а в инфекционном отделении не было свободных мест.

Из-за пандемии коронавируса уже не только в Европе, но и в России прилавки магазинов быстро пустеют. Граждане запасаются едой, туалетной бумагой и средствами гигиены. Дошло до того, что купить медицинскую маску или антисептик стало большой проблемой. Их достаточно тяжело найти. Рената Литвинова нашла выход из ситуации и закупилась водкой, которой протирает все в своем доме. А вот актер Андрей Бурковский рассказал, что произошло в его семье.

По словам звезды сериала «Звоните ДиКаприо», еще в декабре у него заболел сын Максим и дочь Алиса. У них диагностировали пневмонию, которая потом перешла в острый бронхит. Бурковский отметил, что спустя месяц заразилась и его жена Ольга.

«Резко начался сухой кашель, температура — 40, и развилась пневмония в течение нескольких часов (симптомы ничего не напоминают). Она в буквальном смысле падала. Когда мы приехали в больницу, ее положили в кардиологию, в отдельную палату, потому что, внимание, в инфекционном отделении не было места (и так по всей Москве — невероятное количество случаев пневмонии)», — поведал актер.

По его словам, супруга целую неделю провела на антибиотиках. Андрей подчеркнул, что тогда очень многие люди заболели некой болезнью, которую называли пневмонией. «Мы даже не знали и не думали, что надо проверять на какие-то другие болезни! И, возможно, сейчас уже, наоборот, идет спад этих случаев, хотя кто знает!», — поделился рассуждениями Бурковский. Он подчеркнул, что не нужно поддаваться панике, которая только навредит в данной ситуации. Артист посоветовал обезопасить свое здоровье и соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заболеть.