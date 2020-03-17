Медитация затянулась: Джаред Лето с ужасом встретил мир с коронавирусом

Последние двенадцать дней актер провел в пустыне и не знал, что происходит в мире.

Сложно представить, что хоть кто-то в мире сейчас не в курсе всевластия эпидемии коронавируса. Однако, как выяснилось, актер и музыкант Джаред Лето последние двенадцать дней провел в пустыне без связи с окружающим миром, занимаясь только медитацией. Когда же он наконец закончил приводить свой дух в порядок и вновь вернулся в обычный мир, то буквально пришел в ужас.

Лето разместил пост в свой официальный аккаунт в Instagram, где рассказал о том, что всего за двенадцать дней мир сильно изменился и уже не станет прежним. Актер пожелал всем своим подписчикам не рисковать жизнью и стараться сидеть дома, а также отправил всем «позитивную энергию», что бы это ни значило.

Напомним, после съемок в новом фильме про супергероев «Морбиус» актер решил отдохнуть весьма своеобразным способом, отправившись в пустыню, подальше от информационного шума и людей.