«Это же не война»: Татьяна Навка считает, что вирус – не повод для паники

Знаменитая фигуристка решила обсудить с подписчиками в соцсети, как лучше поступать в ситуации карантина.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в своем микроблоге в «Инстаграм» поделилась с фолловерами своим взглядом на проблему с коронавирусом. Звезда считает, что сейчас самое время сохранять самообладание.

«Не стоит подвергаться панике, бояться, впадать в истерию, это же не война или мгновенный мор, но проявить осторожность и позаботиться о категории людей, которые находятся в зоне риска, особенно о пожилых людях, мы можем!» — считает Навка.

Фигуристка предположила, что самое рациональное сейчас – это посидеть всем дома. Заняться можно, например, чтением книг, наведением порядка, общением с детьми и родными. Но уточнила у подписчиков: возможно, стоит, напротив, ни в чем себя не ограничивать и продолжать жить как жили? Многие из читателей согласились со звездой, что стоит все-таки прийти к ограничениям.

«Я считаю, что стоит изолироваться и побыть дома, потому что слишком многие заразились. Лучше поберечься, если есть возможность», «Да, нужно закрыть все границы страны полностью», «Вы правы! Только так можно победить эту заразу», — написали некоторые фолловеры.

Кстати, Ксения Бородина солидарна с Навкой. Телеведущая поддерживает меры, принимаемые сегодня в нашей стране, а также призывает артистов не искать лазейки для проведения своих концертов.