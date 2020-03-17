18-летний сын Наташи Королевой неожиданно взял псевдоним

Наташа Королева уже почти 17 лет состоит в браке с Сергеем Глушко, также известным как Тарзан. У влюбленных вырос сын Архип. Парень недавно отпраздновал 18-летие. В столь юном возрасте он уже успел публично расстаться с возлюбленной. Продолжительное время наследник звездной пары пытался строить отношения с моделью и блогером Марией Слугиной, но девушка сочла, что он не готов к серьезному роману. Это не сильно расстроило юношу. Он решил уйти с головой в творчество.

Архип Глушко на днях записал свой первый хит под названием «Бутылка вина». Однако парень не хочет быть знаменитым за счет родителей, поэтому решил выступать под новым именем. Он отказался от фамилии отца и решил никак себя не связывать с творчеством мамы. Молодой человек хочет всего добиться сам. Теперь Архип будет выступать под именем Грек.

«Я выбрал этот псевдоним, во-первых, потому что имя Архип имеет греческие корни. Во-вторых, философия, которая зародилась в той же древней Греции — это моя страсть. В-третьих, у греков было очень расширенное сознание, поэтому этот псевдоним для меня как стиль жизни, а не национальность. Можно сказать, что это отражение моей сущности. Может пока не совсем понятно что именно это значит, но я буду медленно раскрывать вам смысл этого названия и будто цветок медленно буду распускаться сам», — пояснил он.

Однако число поклонниц сына Королевой растет. Трек на остросоциальную тему понравился многим подписчикам юноши. К слову, он стал готовить себя к сцене еще год назад. Тогда Архип начал заниматься с педагогом по вокалу. Родители не препятствуют сыну развиваться в этом направлении. Наташа отмечала, что только такой парень мог вырасти среди ярких и творческих личностей.