Без макияжа и белья: Волочкова оголилась ради фото в бочке со льдом

Анастасия Волочкова любит эпатировать публику своими шпагатами. Также балерина не стесняется оголяться на камеру. Однако в этом году зима выдалась теплой, поэтому девушка почти не пользовалась своей купелью.

При этом звезда постройнела и на отдыхе хваталась фигурой в мини-бикини. Однако в середине марта в столицу пришел циклон, который всего за один вечер покрыл город снегом. Температура понизилась, что позволило артистке залезть в бочку со льдом.

Так, накануне Волочкова провела вечер, закаляясь в своей купели. Она отказалась от купальника и белья, поэтому предстала совершенно обнаженной. Балерина не постеснялась засветить грудь и живот. При этом артистка была без макияжа и укладки. Многие заметили, что на плече Анастасии был наклеен черный тейп.

Со стороны могло показаться, она захотела что-то скрыть от поклонников. Обычно звезда рассказывает о травмах, поэтому фанаты заподозрили, что блондинка сделала тату. Некоторые решили, что девушка набила имя своего жениха, которого скрывает от общественности.

«Немножко холодно. В моей купели Лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно», — написала Волочкова.

Однако ранее она упомянула, что испытывает боль в суставах и связках. После этого у нее и появился тейп на плече. Как оказалось, она проходит реабилитацию по восстановлению плеча с тренером. По всей видимости, пластырь был наклеен специально после травмы. Несмотря на это, артистка продолжает работать в зале.

Комментарии к посту она предпочла отключить. Ранее балерина признавалась, что не любит читать колкие замечания хейтеров, поэтому решила ограничить комментарии к постам.