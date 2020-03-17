«Очень неприятные новости»: Орбакайте вышла на связь с поклонниками

Певица была вынуждена сообщить, что в ближайшие месяцы не появится на сцене.

Кристина Орбакайте не так давно вернулась из США. Она продлила отпуск из-за травмы ноги. Певица должна была вернуться еще в феврале, но в итоге отдых артистки с семьей затянулся. Приехав в Москву, она сразу вернулась к активной гастрольной деятельности. Звезда побывала в Санкт-Петербурге и позже приняла участие в шоу Валентина Юдашкина.

Поклонники ждали спектаклей с ее участием и концертов, но из-за коронавируса в Москве были запрещены все массовые уличные мероприятия, в помещениях — с участием более 50 человек. Указ действует до 10 апреля.

После этого Орбакайте вышла на связь с поклонниками. Она рассказала, что, к сожалению, не появится на сцене в ближайшие месяцы. На видео артистка запечатлена в солнцезащитных очках и толстовке. Она выглядела расстроенной.

«Дорогие друзья, очень плохие, неприятные новости для меня, моих зрителей, поклонников. Отменили мои спектакли, концерты на ближайшие месяцы. Но я очень надеюсь поскорей встретиться со зрителями в театре «Современник», со зрителями в Калуге, Ярославле, Иваново, Баку, Израиле, Германии», — высказалась артистка. «Обязательно сообщу о новых датах. Надеюсь на скорейшую встречу со своими зрителями, здоровья и терпения всем», — добавила она в подписи к посту.

Поклонники поддержали Кристину. Они понимают, что здоровье и безопасность сейчас выше всего. Другие отметили, что певица прекрасно выглядит. «Стали очень похожи на маму», «Очень сильно жду! Мне так плохо стало когда сказали, что концерт перенесли», «Кристина, как похожа на АБ, с каждым годом все больше», «Вы такая милая, не избалованная», «Главное здоровье, будем ждать», «Очень все стремительно, но надеемся на лучшее», — прокомментировали пост подписчики.