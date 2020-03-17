В последний вагон: Боня улетела в охваченную коронавирусом Францию

Телеведущая развеяла слухи, что прячется от эпидемии в России.

16 марта российская телеведущая Виктория Боня вернулась во Францию, где сейчас живет ее дочь Анджелина Летиция, рожденная от сына миллиардера Александра Смерфита. 17 числа у девочки день рождения, ей исполнилось 8 лет, и мама привезла своей крошке из России дорогой торт.

«Я вернулась во Францию, в самое сердце Европы, где сейчас совсем непростая обстановка… Это к слову о том, что я прячусь от эпидемии в России. Кому суждено пережить это, тот нигде не сможет спрятаться!» — написала телезвезда в Instagram.

В «сториз» Боня поведала, что поездка тоже была совсем непростой. По ее словам, она успела заскочить «в последний вагон», так как ныне Франция закрылась на карантин из-за распространения коронавируса.

Напомним, недавно звезда оказалась в центре скандала, оценив положительное действие коронавируса на планету. В своих рассуждениях Виктория пришла к тому, что «встряски» в виде смертельно опасной эпидемии должны пойти человечеству на пользу.

Хотя многих возмутили умозаключения красавицы, сама Боня сейчас радуется в Instagram, что большинство подписчиков разделили ее мнение.