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Илона Броневицкая высказалась о загадочной смерти первого мужа Эдиты Пьехи

Отец исполнительницы Александр скоропостижно скончался в 57 лет.

Илона Броневицкая высказалась о загадочной смерти первого мужа Эдиты Пьехи
Броневицкая вспомнила смерть мужа Пьехи/http://globallookpress.com/

Певица Илона Броневицкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о смерти своего отца, первого мужа Эдиты Пьехи хорового дирижера Александра Броневицкого. Он скоропостижно скончался в 1988 году в возрасте 57 лет на гастролях ансамбля «Дружба». Похоронен в Санкт-Петербурге.

С Эдитой Пьехой он жил с 1956 по 1976 год. После смерти звезда советской эстрады утверждала, что первый супруг умер от сердечного приступа. Причем это случилось, когда вторая супруга якобы закрыла его в гостиничном номере на ключ. После смерти артиста ансамбль «Дружба» прекратил свое существование.

«Неожиданно все произошло. Он не показывал никогда, что ему плохо. Это была та самая смерть, когда человек стоял и вдруг умер. Он был на гастролях в городе Нальчик. У него тогда была жена, так что он не был в те годы одинок,как некоторые считают».

Илона Броневицкая

Как призналась исполнительница, люди порой думают, что будут жить вечно.

«Год начался, а у меня уже несколько человек неожиданно умерли. Никто из них не думал, что это может произойти. Все мы думаем, что с нами это не может произойти. И мой отец жил всегда с мыслью, что с ним это никогда не случится. К сожалению, все мы смертны»,- сказала Илона Броневицкая.

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