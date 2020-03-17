Илона Броневицкая высказалась о загадочной смерти первого мужа Эдиты Пьехи

Певица Илона Броневицкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о смерти своего отца, первого мужа Эдиты Пьехи хорового дирижера Александра Броневицкого. Он скоропостижно скончался в 1988 году в возрасте 57 лет на гастролях ансамбля «Дружба». Похоронен в Санкт-Петербурге.

С Эдитой Пьехой он жил с 1956 по 1976 год. После смерти звезда советской эстрады утверждала, что первый супруг умер от сердечного приступа. Причем это случилось, когда вторая супруга якобы закрыла его в гостиничном номере на ключ. После смерти артиста ансамбль «Дружба» прекратил свое существование.

«Неожиданно все произошло. Он не показывал никогда, что ему плохо. Это была та самая смерть, когда человек стоял и вдруг умер. Он был на гастролях в городе Нальчик. У него тогда была жена, так что он не был в те годы одинок,как некоторые считают». Илона Броневицкая

Как призналась исполнительница, люди порой думают, что будут жить вечно.