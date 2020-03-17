«Не пугайся, я сейчас по другому выгляжу»: Шура поздравил мать с днем рождения

17 марта певец Шура поздравил с днем рождения свою мать — Светлану Ивановну Медведеву. Женщине исполнилось 63 года.

«Будь у меня здорова и никогда не унывай, — написал эпатажный артист, выложив в Instagram совместное фото с мамой. — В этот день мысленно я с тобой! Надеюсь, что скоро мы увидимся, пройдет эта напасть, и я приеду к тебе. Не пугайся, я сейчас по-другому выгляжу. Это фото с последнего моего приезда в Новосибирск. Кстати, мой вес уже 92 кг. Скоро буду как тростинка, не узнаешь».

Напомним, в последние годы звезда 90-х активно занялся своим здоровьем: вставил себе передние зубы и начал худеть. Однако совсем недавно врачи обнаружили у певца грыжу желудка, пришлось делать срочную операцию.

16 марта артист поблагодарил медиков через Instagram за отличную работу. Очевидно, после перенесенного лечения 44-летний мужчина стал весить еще меньше. На своих последних фотографиях в соцсети он выглядит куда стройнее, чем раньше.

Естественно, артисту не терпится показаться своей маме, однако карантинные меры из-за коронавируса сейчас затрудняют путешествия по стране, так что Шура ограничился звонком по телефону и поздравительным постом в соцсети. Поклонники звезды пишут в комментариях, что мужчина очень похож на свою мать.

Добавим, что еще три года назад певец был не в ладах со своей матерью и только мечтал о нормальном семейном общении.