Актер, сыгравший Тормунда в «Игре престолов», заболел коронавирусом

На своей странице в социальной сети «Инстаграм» норвежский актер Кристофер Хивью сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. По этой причине 41-летний артист вместе со своей семьей отправился на домашнюю самоизоляцию. При этом Хивью чувствует себя довольно неплохо – вирус протекает у него как легкая простуда.

«Мы в добром здравии – у меня только легкие симптомы простуды. Есть люди из зоны повышенного риска, для которых этот вирус может стать смертельным диагнозом, поэтому я призываю всех вас быть предельно осторожными», – написал актер.

Он призвал своих читателей и поклонников соблюдать максимальную осторожность в это непростое время и быть чуткими по отношению к окружающим. Для этого нужно, по словам Хивью, соблюдать простые правила: мыть чаще руки, избегать мест массового скопления людей, оставаться на карантине.

Норвежский актер – не первый из знаменитостей, кто подхватил коронавирус. Опасным высокозаразным штаммом заразились голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, актриса Ольга Куриленко, министр культуры Франции Франк Ристер, супруга премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо.