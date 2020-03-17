«Будущая Плисецкая»: дочь Климовой и Месхи, танцуя, села на шпагат

Актриса Екатерина Климова поделилась в личном блоге милыми семейными кадрами со своей четырехлетней дочкой Беллой от Гелы Месхи. Девочка давно занимается танцами и даже участвует в соревнованиях, поэтому дома частенько изображает из себя балерину.

Так произошло и на сей раз. Малышка исполнила хореографическую импровизацию перед камерой, легко обходясь без музыкального сопровождения. Во время танца Белла несколько раз садилась на шпагат – как продольный, так и поперечный. В целом демонстрируя неплохую растяжку.

«В любой непонятной ситуации – танцуй!» – не без гордости прокомментировала хореографический этюд наследницы Екатерина Климова.

«Подросла. И такая талантливая», «Очень артистичная девочка», «Будущая Плисецкая», «Растяжка хорошая! В художественную гимнастику!», «Будущая балерина!» – прокомментировали видео подписчики.