«Приятно!»: Собчак еще полгода назад напророчила участие Little Big в «Евровидении»

Оказывается, участие Little Big напророчила Ксения Собчак еще в июне прошлого года. Об этом светская львица рассказала в личном блоге.

«Приятно делать пророческие вью! Поздравляю всю команду Little Big! Видимо, ребята дозвонились Киркорову (шутка)», — написала в Instagram звезда.

Напомним, летом на YouTube вышло шоу «Осторожно, Собчак», в котором телеведущая неожиданно заявила, обращаясь к Илье Прусикину: «Я уверена, если бы на «Евровидение» поехал бы ты, а не Сергей Лазарев, мы могли бы реально занять первое место».

Дальше удивил солист Little Big, который сказал, что уже пробовал попасть на музыкальный конкурс. И даже передавал подходящий трек через Александра Гудкова Филиппу Киркорову. Он же, по словам Собчак, фактически является серым кардиналом мира российского шоу-бизнеса. Однако реакции от короля отечественной эстрады не последовало.

Ксения Анатольевна предложила тут же позвонить Филиппу Бедросовичу, но Прусикин постеснялся тревожить музыканта.