У парня все отлично: Джиган после рехаба погулял с сыном, встретился с другом и хорошо пообедал

Его жена Оксана Самойлова решила пока не обсуждать с подписчиками свою личную жизнь.

До сих пор до конца не понятно отпустили Джигана из реабилитационного центра насовсем или рэпер просто приехал домой развеяться. Музыкант никак не комментирует это, однако демонстрирует в Instagram вполне беззаботную жизнь.

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Недавно загулявший рэпер уже допущен женой Оксаной Самойловой к сыну. Мужчина прогуливается с малышом по Майами и делает это явно не в одиночестве, поскольку фото, опубликованные в его блоге, сделаны кем-то со стороны. Впрочем, Оксана и не обещала, что будет дуться на горе-отца и мужа. Ее последний пост в Сети был как раз посвящен обратному – девушка заявила, что поддержит супруга во всем.

А пока благоверная приготовила для Джигана вкусный ужин – пожарила мяса на сковороде и настрогала салатик.

Не остался Джиган и без поддержки друзей. Приятеля «на свободе» навестил его товарищ Джейсон Херви. «Спина к спине! Мой брат!» — с гордостью сказал о друге рэпер.

Отметим, что супруга музыканта, похоже, решила хранить молчание. После последнего поста в личном блоге о том, что она готова простить мужа, на нее накинулись хейтеры. И, наверняка, девушка не желает лишний раз подстегивать разговоры злопыхателей.