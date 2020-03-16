«Чувствую себя удовлетворительно»: Малинин обратился к поклонникам с больничной койки

Певец Александр Малинин, находясь на больничной койке, записал видеообращение к своим поклонникам в связи с отмененными концертами. Выступления 61-летнего артиста в Белгороде, Воронеже, Липецке и Тамбове, намеченные на 14-17 марта, пришлось перенести на неустановленные даты в связи с болезнью звезды — на его официальном сайте указано, что Малинин перенес гипертонический криз.

«У меня очень сильно поднялось давление, — рассказал артист под капельницей. — Но сейчас чувствую себя удовлетворительно, нахожусь под наблюдением врачей. Я хочу пожелать вам, чтобы вы были здоровы, берегите друг друга, будьте осторожны и заботьтесь друг о друге».

В комментариях под этом роликом поддерживающие комментарии оставили Максим Галкин, Стас Михайлов и другие артисты.

Отметим, что в начале марта у Малина был очень плотный концертный график, он без перерыва отыграл концерты в Сочи, Ессентуках, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре (два дня отдыха), Набережных Челнах, Казани, Смоленске, Брянске, Ореле и Курске.