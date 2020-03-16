«Немного снега и радости»: жена Юдашкина запечатлела внуков во время прогулки

В феврале чета Юдашкиных успела побывать в Париже на Неделе моды, где именитый кутюрье представил новую коллекцию одежды. Позже праздничное шоу маэстро прошло в Москве в Кремлевском дворце. На нем побывало множество звезд, включая Алсу, Татьяну Навку с дочкой и Жасмин. После этого Валентин и его близкие смогли расслабиться. Так, на днях жена дизайнера Марина прогулялась со своими внуками.

Женщина запечатлела трехлетнего Анатолия и полуторагодовалого Аркадия на детской площадке. Малыши играли в снегу в футбол. Они были одеты тепло для марта, так как в столице внезапно выпал снег и вновь настала зима. Дети выглядели счастливыми, так как им в этом году редко удавалось поиграть в сугробах.

«Немного снега и радости детям! Футбол на снегу!», — написала Марина.

Примечательно, что мама мальчиков Галина Юдашкина в начале года приехала с мужем и наследниками из Гонконга, где работала полгода. Она призналась, что в Китае коронавирус постепенно стал распространяться и в итоге тысячи людей были заражены. Девушка отметила, что россиянам следует быть осторожными. Сама Галина старается не выходить из дома без надобности. «Дома проводим время с пользой: играем с детьми, смотрю сериал «Тест на беременность». Старайтесь не выходить из дома», — написала дочь кутюрье.

Она рассказала, что видела, как началась пандемия коронавируса. «Постепенно стали закрывать школы, институты, детские площадки, потом офисы и город вымер. И стало совсем не смешно, когда не было ни одной машины в городе. Нас проверяли всех в каждом заведении», — поделилась девушка. Она убеждена, что карантин нужно соблюдать.