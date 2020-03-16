Адвокат Жорин рассказал, какие плюсы несет ситуация с коронавирусом

В различных спорах на эпидемию можно сослаться, как на обстоятельство непреодолимой силы.

Пока звезды отечественного шоу-бизнеса то и дело напоминают поклонникам про мытье рук и другие базовые меры защиты от вирусов, звездный адвокат Сергей Жорин рассказал своим подписчикам о некоторых «лайфхаках», которые дает в ситуациях с эпидемией.

Знаменитый юрист напомнил своим подписчикам в Instagram об указе мэра Москвы от 14 марта 2020 года, который признает коронавирус форс-мажорным обстоятельством. Оказывается, в связи с этим можно, прикрываясь эпидемией, пользоваться юридическими моментами, которые были недоступны в спокойной обстановке.

«Банк не может начислять вам пени, если вы пропустили платеж по кредиту, — рассказал Жорин. — Предприниматель, который из-за пандемии не поставил товар вовремя, не несет за это никакой ответственности».

Адвокат говорит, что сейчас можно отказаться от туристической путевки и смело требовать возврата денег. Также можно, сославшись на пандемию, вообще отказываться от любых своих обязательств по договору — в большинстве контрактов предусмотрены пункты, связанные с форс-мажорными обстоятельствами.

Жорин отметил, что и он сам теперь может не ходить в суды, не боясь претензий со стороны доверителей. Но он пообещал, что не будет так делать. А тем, кто хочет узнать больше о юридических плюсах, которые может дать нынешняя ситуация, специалист предложил сходить на консультацию к юристу.