Еще не родился: Бузова раньше всех поздравила своего бойфренда

Популярный блогер, музыкант и бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян 16 мая отмечает своё 27-летие.

Однако его подруге не терпелось первой поздравить своего возлюбленного, и она это сделала на несколько часов раньше самой даты. Несмотря на то, что Дава накануне находился на гастролях в Норильске, почти в трех тысячах километров от Бузовой, он все равно получил от нее поздравление.

«Уже буквально через часов восемь у меня будет днюха. И блин, любимая сделала мне подарок», — улыбается довольный Манукян.

На кадрах видно выложенное лепестками роз «Я тебя люблю» и огромный белый медведь. Дава поблагодарил свою любимую за такой приятный сюрприз.

Примечательно, что Манукян младше Бузовой на 7 лет. Поющая телеведущая отметила в январе свое 34-летие. Об отношениях между артистами заговорили в августе прошлого года, однако они отрицали связь. И лишь спустя несколько месяцев влюбленные официально признали себя парой. Позже Бузова переехала к любимому в его жилье.