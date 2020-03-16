Джиган прогулялся с маленьким сыном в гордом одиночестве после рехаба

Рэпер больше недели провел в клинике для наркозависимых. Теперь он вернулся домой, но его жена по-прежнему не показывается на публике.

В канун 8 марта в семье Джигана произошли странные события. Не прошло и месяца, как рэпер стал отцом, а жена Оксана Самойлова неожиданно поместила его в рехаб. После этого артист стал публиковать странные посты, а его возлюбленная пропала из соцсетей. Появились слухи, что Оксана подверглась домашнему насилию. Якобы девушка готовится к разводу и намерена лишить мужа родительских прав.

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Однако недавно Самойлова впервые вышла на связь после произошедшего. Она заверила, что рэпер не поднимал на нее руку. Более того, модель подчеркнула, что не будет лишать его родительских прав. А спустя несколько дней Джиган покинул клинику для наркозависимых. Всю ночь он катался по городу. Комментировать произошедшее он не стал. Однако утром артист отправился на прогулку с сыном Давидом, которому исполнится один месяц 18 марта.

Джиган заснял подросшего наследника. «Доброе утро, Давид! Кто зевает? Львенок зевает. Пойдем поиграем в баскетбол», — сказал артист. Он отметил, что на улице почти нет людей. Рэпер был без футболки. Многие заметили, что Самойловой и дочерей рядом с ним не было. Многие удивились этому, так как обычно они гуляют все вместе. Этот факт подогрел слухи о разладе в их отношениях.

Позже супруг Оксаны поделился снимком, на котором позирует с малышом на руках. В кадре он стоит у побережья и целует нахмурившегося ребенка. «Каков отец, таков и сын!» — написал он.

Поклонники негативно отреагировали на слова рэпера. Многие стали утверждать, что лучше будет, если мальчик пойдет в мать. «Оксана доверяет ребенка, значит, все не так печально», «Где твой пресс?», «Не дай бог, что бы сын был как отец», «Оксана может и не знает», — стали обсуждать фото подписчики.