Джиган прогулялся с маленьким сыном в гордом одиночестве после рехаба

В канун 8 марта в семье Джигана произошли странные события. Не прошло и месяца, как рэпер стал отцом, а жена Оксана Самойлова неожиданно поместила его в рехаб. После этого артист стал публиковать странные посты, а его возлюбленная пропала из соцсетей. Появились слухи, что Оксана подверглась домашнему насилию. Якобы девушка готовится к разводу и намерена лишить мужа родительских прав.
Однако недавно Самойлова впервые вышла на связь после произошедшего. Она заверила, что рэпер не поднимал на нее руку. Более того, модель подчеркнула, что не будет лишать его родительских прав. А спустя несколько дней Джиган покинул клинику для наркозависимых. Всю ночь он катался по городу. Комментировать произошедшее он не стал. Однако утром артист отправился на прогулку с сыном Давидом, которому исполнится один месяц 18 марта.
Джиган заснял подросшего наследника. «Доброе утро, Давид! Кто зевает? Львенок зевает. Пойдем поиграем в баскетбол», — сказал артист. Он отметил, что на улице почти нет людей. Рэпер был без футболки. Многие заметили, что Самойловой и дочерей рядом с ним не было. Многие удивились этому, так как обычно они гуляют все вместе. Этот факт подогрел слухи о разладе в их отношениях.
Позже супруг Оксаны поделился снимком, на котором позирует с малышом на руках. В кадре он стоит у побережья и целует нахмурившегося ребенка. «Каков отец, таков и сын!» — написал он.
Поклонники негативно отреагировали на слова рэпера. Многие стали утверждать, что лучше будет, если мальчик пойдет в мать. «Оксана доверяет ребенка, значит, все не так печально», «Где твой пресс?», «Не дай бог, что бы сын был как отец», «Оксана может и не знает», — стали обсуждать фото подписчики.