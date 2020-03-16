«Порвите там всех!»: Шнуров рассказал, как отдал Little Big свою вокалистку для «Евровидения»

Сергей Шнуров дал интервью Тине Канделаки на радио «Комсомольская правда». Говорили о политике, бизнесе и, конечно же, о музыке. Ведущая спросила у лидера группы «Ленинград», как он относится к своим коллегам Little Big, которые в 2020 году едут на «Евровидение».

Мнение артиста особенно интересно, так как для грядущего конкурса он отпустил с коллективом свою вокалистку Флориду Чантурию.

Шнуров рассказал, что Little Big вышли на него и сами попросили выделить им эту певицу (в популярном клипе Uno она стоит на заднем плане). Он выразился, что сдал артистку «в аренду», а после конкурса она вернется в «Ленинград».

«Они позвонили и сказали: «Вот мы хотим усилиться, мы берем вот этого, хотим прозвучать на «Евровидении», можно нам так сделать?» Я говорю: «Да, конечно. Порвите там всех!» А потом написал Флорику и говорю: «Ты едешь на «Евровидение». И все», — вспомнил Шнуров.

больше по теме Клип Uno группы Little Big бьет рекорды на Youtube У композиции почти 20 миллионов просмотров за три дня.

Добавим, что у российской группы хорошие шансы на победу, так как она уже несколько лет популярна в Европе и делает ставку на яркие выступления, а не на шикарный вокал. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса одобрили выбор Little Big в качестве представителей России на международном песенном конкурсе.