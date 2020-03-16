«До романтических отношений не дошло»: Шаляпин с грустью вспомнил чувство юмора Началовой

Прохор Шаляпин с грустью вспомнил превосходное чувство Юлии Началовой в годовщину ее смерти. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro артист рассказал, что в свое время он был очень близок с коллегой по сцене. Юля даже имела смелость пошутить, что беременна от Шаляпина. Сейчас Прохор признает: любовь между ними действительно была, но не такая, о которой судачат в желтой прессе.

«До романтических отношений у нас с Юлей не дошло. Мы просто дружили. А пошутила она про меня потому, что ей очень нравилась моя эпопея с Копенкиной, с Калашниковой. Юля на все это смотрела, смеялась и получала искреннее удовольствие», — пояснил он.

Прохор подчеркнул: Началова всегда казалась ему очень одиноким человеком, но почти никогда она не жаловалась на превратности судьбы. Была Юля предана и своему делу: она всегда переживала за успех выступления и полностью отдавалась рабочему процессу.

Шаляпин жалеет, что при жизни артистка не была так востребована в России. По его уверениям, за рубежом Юля приобрела бы не меньший масштаб, чем сейчас имеет Мэрайя Кэри.