42-летняя Ольга Орлова поделилась «честным» фото без макияжа

Ольга Орлова провела почти неделю на горнолыжном курорте во Франции. Она присоединилась к Ксении Бородиной, которая решила не только отдохнуть без детей, покататься на лыжах, но и отпраздновать 37-летие в кругу друзей.

Девушки повеселились, но после Куршевеля им пришлось побыть на домашнем карантине. Теперь они находятся дома и посвящают свободное время близким. Если Ксения проводит время с дочками, то ее подруга коротает дни со своими собаками.

Ольга решила, что может провести время продуктивно, находясь на карантине. Она пообщалась с поклонниками в соцсети. Многие отметили, что телеведущая очень молодо выглядит. Они попросили показать, как она выглядит без макияжа. Орлова опубликовала такой снимок. По всей видимости, кадр был сделан в спа-салоне.

Поклонники не могли сдержать своего восхищения Некоторые заверили, что не могут дать звезде больше 18 лет. И это при том, что сын Ольги Артем уже учится на втором курсе МГИМО. Также пользователи Сети попросили ведущую рассказать про свой вес. Девушка призналась, что ее максимальная отметка на весах была 52 кг, а сейчас она весит всего 48.

При этом Орлова показала, что лакомится конфетами, а в ее холодильнике всегда есть фрукты. Сейчас телеведущая заботится о нескольких собаках, включая Шену, у которой есть проблемы со здоровьем. Однако звезда заверила, что ее питомец чувствует себя лучше. Теперь четвероногие друзья бывшей солистки «Блестящих» гуляют сами, так как она сама из дома не выходит.