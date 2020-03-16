«Переломное время»: депутат Поклонская поздравила с годовщиной крымского референдума

Политик уверена, что сегодня мало кто сможет повторить подобный референдум.

В личном микроблоге в Инстаграм депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обратилась с поздравлением к жителям Крыма и Севастополя. Она напомнила, что шесть лет назад провели референдум, по результатам которого это регионы стали частью России.

«Это было переломное время, и мы вместе смогли защитить нашу Родину от злодеев, организовавших госпереворот в Украине и захвативших вооружённым путём власть», — написала парламентарий.

Поклонская поздравила своих земляков с годовщиной и отметила, что сегодня мало кто смог бы повторить то, что произошло шесть лет назад.

Кроме того, бывший прокурор также поблагодарила «бандеровских упырей», которые своими действиями спровоцировали крымчан провести судьбоносный референдум, определивший будущее полуострова.

Многие подписчики согласились с высказываниями Поклонской. Некоторые в ответ поспешили поздравить политика с этой знаменательной годовщиной.