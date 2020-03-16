«Выглядела прелестно»: Кейт Миддлтон с детьми закупилась в бюджетном магазине

Кейт Миддлтон теперь вновь в центре внимания. Меган Маркл и принц Гарри покинули Британию, завершив последние королевские дела. Они воссоединились с сыном Арчи и планирую пробыть в Канаде до наступления лета.

Тогда супруги пообещали приехать с ребенком в Шотландию, чтобы королева Елизавета II могла увидеться с правнуком. Тем временем Кэтрин обновила прическу и порадовала поклонников выходами в свет в стильных образах.

В свободное время 38-летняя герцогиня Сассекская любит погулять по парку и уделять время детям. Так произошло на днях, правда, супруга принца Гарри на этот раз отправилась с наследниками на шоппинг. Миддлтон была замечена в бюджетном супермаркете недалеко от загородной резиденции в Анмер-Холл.

Девушка вместе с шестилетним принцем Джорджем, четырехлетней принцессой Шарлоттой и почти двухлетним принцем Луи прошлась по магазину Sainsbury’s и купила малышам одежду. Обычные прохожие стали свидетелями шоппинга герцогини. Женщина по имени Кейт Картер заявила, что не поверила своим глазам.

«Она была с детьми и выглядела прелестно. Сначала я заметила Шарлотту, на ней было то красивое зеленое пальто, которое она надевала на рождественскую службу. Потом я увидела Кейт с Луи на руках и подумала: «Я единственная, кто видит это?» Я не могла поверить в случившееся», — рассказала Картер.

По словам очевидцев, жена принца Уильяма выбрала неброский наряд для появления на публике: на ней была бежевая куртка и джинсы. Миддлтон присмотрела платье для дочки. Примечательно, что охраны рядом видно не было.

Женщина подчеркнула, что Кэтрин даже в обычной одежде выглядела превосходно. Она также упомянула, что наследники герцогини вели себя очень вежливо и достойно, как настоящие королевские особы, пишет издание The Sun.