После съемок в «Гарри Поттере» Дэниел Рэдклифф начал пить

Актер признался, что буквально не мог жить без бутылки.

Многие кинозрители считают, что жизнь актера состоит только из интересных съемок и огромных гонораров, но порой стресс от сложной профессии бывает непомерным. Актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли волшебника в серии фильмов о Гарри Поттере, рассказал телеканалу BBC о том, что именно съемки в этой франшизе практически сделали его алкоголиком.

По словам звезды, все началось со съемок в «Гарри Поттере», напомним, на тот момент ему было всего одиннадцать лет. По ходу выхода фильмов Рэдклифф все чаще смотрел на бутылку и в итоге после релиза «Даров смерти» Дэниел уже крепко взялся за алкоголь.

Как рассказал актер, пил он действительно много, а начал вскоре после окончания съемок во франшизе про волшебника. Алкоголь помогал ему забыться, а будучи трезвым Рэдклифф был подвержен паническим атакам.

К счастью, он сумел вовремя взять себя в руки и сейчас ведет исключительно трезвый образ жизни.