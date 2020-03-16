«Не принимать близко к сердцу»: Валерий Сюткин рассказал, как справляется с наступившим кризисом

Последняя неделя практически перевернула с ног на голову жизнь каждого в стране. Обвал рубля и цен на нефть, пандемия коронавируса, отмена мероприятий, закрытие границ и постепенное распространение вируса в России не оставили равнодушным разве что братьев наших меньших.

На фоне наступившего кризиса портал Tеleprogramma.pro попросил звезд шоу-бизнеса поделиться секретом сохранения спокойствия и планами на ближайшее время. Валерий Сюткин уверен: надо сосредоточиться на своем деле.

«Продолжаем работать. То, что мы не можем изменить, — не принимать близко к сердцу. Я свое дело делал всегда. Я его делал за 5 рублей 50 копеек, за еду… Сложные времена заканчиваются, а я по-прежнему в профессии», — рассказал певец.

Несмотря на то, что музыканту пришлось отменить два гастрольных тура, он не расстраивается – просто для концертов сейчас и вправду не самое подходящее время.

Свои концерты так же, как и Валерий Сюткин, отменили многие отечественные знаменитости. Например, Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Анна Семенович и Валерия. А развлекательные шоу Первого канала буду проходить без зрителей в студии.