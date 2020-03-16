«Живу без Инстаграма, соблюдая пост»: Марина Александрова объяснила, куда пропала

Актриса рассказала, почему долгое время не выходит в соцсети.

В Великий пост каждый решает для себя, какие сферы жизни, помимо духовной, ему нужно очистить. Например, депутат Наталья Поклонская уверена, что это время подходит для работы над собой, и вместо упреков и страданий лучше дарить родным и коллегам любовь.

Актриса Марина Александрова убеждена: этот период дан для того, чтобы начать жить своей жизнью. Поэтому с началом поста она отказалась от Инстаграма.

«Все забросали меня вопросами, куда я пропала… Со мной всё прекрасно. Я живу без Инстаграма, соблюдая пост» — сообщила артистка. И продолжила размышления: «Как много мы тратим времени за подглядыванием чужих картинок, чужих эмоций, чужих открытий, забывая о своих… Прекрасное время, чтобы начать жить своей жизнью».

Александрова рассказала, что за две недели, что длится пост, она уже успела немало, отказавшись от соцсетей. К примеру, прочитала пять книг. Многие из читателей поддержали актрису. Они солидарны с ней, просят рекомендаций в выборе книг, а также дарят комплименты звезде.

«Как все точно Вы говорите!», «Вы прекрасная», «Вы умница, Марина! Замечательная, талантливая актриса и большой души человек!», «Не пропадайте, нам не хватает вас», — написали некоторые из подписчиков.

Великий пост начался 2 марта и продлится до 18 апреля. Он длится 48 дней и заканчивается накануне праздника Пасхи — Великого Воскресения Христова, 19 апреля.