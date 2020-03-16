«Блонд очень идет!»: Нюша показала результат бьюти-преображения

Нюша больше года назад стала мамой. Певица теперь заботится о дочке Симбе. При этом она продолжает много путешествовать.

Ко всему прочему, некоторое время назад она выбирала себе образ для клипа, а с приходом весны знаменитость решила кардинально сменить имидж. Она неожиданно предстала с новым цветом волос.

На новом фото 29-летняя Нюша позирует с длинными локонами, но не привычного шоколадного оттенка. Она покрасилась в блонд, оставив более темные корни, чтобы волосы смотрелись естественно. В таком образе певица предстала на улицах Москвы.

Она позировала в футболке, бежевых джинсах и длинной куртке-рубашке. «Весеннее настроение», — подписала кадры артистка.

Некоторые поклонники пришли в восторг от новой прически звезды. Они стали писать ей множество комплиментов. «Ню, ты что, блондинка?», «Цвет волос шикарный», «Пока волосы такие светлые, может позже в какое-нибудь цветное окрашивание?», «Блонд очень идёт!», «Какая красота», — прокомментировлаи пост подписчики.

Понравилось бьюти-преоражение певицы и ее мужу Игорю Сивову, который оставил эмоджи с сердечками.

Напомним, что с наступлением весны многие звезды решились обновить внешность. Ирина Пегова сделала афро-кудри, а Светлана Лобода заплела молодежные косы. А Екатерина Скулкина и Виктория Боня тоже осветлили волосы. А вот возлюбленная Тимати Анастасия Решетова подстригла челку.