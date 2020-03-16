«Это была шальная любовь»: Броневицкая развелась с первым мужем через пять месяцев после свадьбы

Актриса Илона Броневицкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом муже. Она недолгое время жила вместе с литовским джазовым музыкантом Пятрасом Герулисом. Брак не просуществовал и полгода. Именно от Пятраса телеведущая родила сына Стаса, известного музыканта.

«Мой первый брак длился всего пять месяцев. Я бегала за первым мужем. Влюбилась в него. Он был необычайно красив. У него очень красивый голос. На нашей свадьбе одна из родственниц плакала. Говорила, что Пятрас со мной жить не будет. Так и случилось в итоге. Мама его прекрасно приняла. Я его любила до смерти и сразу хотела от него детей. Вскоре я забеременела. Эдита заплакала, когда узнала». Илона Броневицкая

По словам Броневицкой, Пятрас не был создан для совместной, а тем более семейной жизни. «Это была шальная любовь. Он хороший человек, но с ним жить нереально. С ним не получается создать семейную конструкцию. Была любовь. Родился хороший мальчик. Но потом мы расстались без всякого драматизма. До сих пор поддерживаем отношения. Мы бы не смогли жить вместе. До сих пор в этом убеждена», — сказала певица.

Также она отметила, что муж хотел назвать их сына Наполеоном. «Я испугалась. Я пустила в ход тяжелую артиллерию. Эдита сказала, что пусть лучше будет Станиславом. Пятрас с мамой спорить не стал», — заметила Броневицкая.