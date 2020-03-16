Выше бабушки на голову: Ирина Аллегрова вывела в свет взрослого внука

Ирина Аллегрова не часто появляется на публике. Исполнительница хита «Императрица» недавно отпраздновала 68-летие. Поклонники восхищаются моложавым видом артистки. Ко всему прочему, она по-прежнему дает концерты и радует публику своими хитами. Так, на днях она посетила грандиозную вечеринку сестры Игоря Крутого Аллы Крутой, которая отметила юбилей. На торжестве выступили многие звезды, включая Аллегрову.

Певица блистала в черном платье в пол с полупрозрачным верхом. Она сделала объемную прическу и яркий макияж. Гости танцевали и подпевали звезде. Однако она пришла на вечеринку не одна. Ирину Александровну сопровождал взрослый внук. 24-летний Александр предстал в черной рубашке и элегантном костюме. Он станцевал с бабушкой на празднике. Многие были поражены тому, какой у певицы красивый родственник. Он перерос бабушку на целую голову. Даже каблуки не помогли Аллегровой визуально быть вровень с молодым человеком по росту.

Поклонники поразились тому, что у артистки уже столь взрослый внук. Многие отметили, что парень стал завидным женихом. Отметим, Саша часто был на гастролях с певицей, когда был маленьким. Он окончил школу и уже три года учится в МГУ на факультете мировой политики.

Напомним, что Аллегрова была замужем четыре раза. С последним избранником Игорем Капустиным долгое время певица жила в гражданском браке. У нее есть дочь Лала, которая является ее концертным директором. Зять артистки самбист и чемпион мира по дзюдо Артем Артемьев.