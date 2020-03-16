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«Не паникуйте!»: Гарик Мартиросян вспомнил о своем медицинском образовании

Знаменитый шоумен объяснил основные меры профилактики в связи с распространением коронавируса.

«Не паникуйте!»: Гарик Мартиросян вспомнил о своем медицинском образовании
Комик Гарик Мартиросян. Фото: Инстаграм

Популярный телеведущий и шоумен Гарик Мартиросян в личном аккаунте в «Инстаграм» обратился к своим читателям. Темой его публикации стал коронавирус. Он призвал подписчиков ответственно подойти к своему самочувствию и здоровью близких и порекомендовал следовать простым советам, «даже если вы не верите в эпидемию и не считаете вирус опасным». Среди рекомендаций – не выезжать за границу, мыть руки и использовать санитайзер, не трогать лицо, избегать многолюдных мест и ряд других действенных мер.

«Не паникуйте! И не позволяйте паниковать своим близким!!» – призвал артист.

Напомним, не так давно Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В связи с этим многие страны закрыли границы, ограничили авиасообщение, запретили массовые развлекательные мероприятия.

В мире, по последним данным, зарегистрировано 162 505 случаев, из них погибли от китайского вируса 6 068 человек, 75 968 выздоровели.

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