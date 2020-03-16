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«Рубль будет падать до 2028 года»: карты таролога Кинжинова показали затяжной кризис

Подготовиться к проблемному периоду невозможно, считает экстрасенс.

«Рубль будет падать до 2028 года»: карты таролога Кинжинова показали затяжной кризис
Бронзовый призер 18 «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов Фото: личный архив

Бронзовый призер 18-й «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов напугал россиян затяжным финансовым кризисом. В беседе с порталом Teleprogramma.pro провидец рассказал, что возникшая 9 марта ситуация с резким падением рубля является только началом большой проблемы. В дальнейшем ценность отечественной валюты будет только падать: наблюдаться такая тенденция будет до 2028 года, а затем рубль рухнет окончательно. «Подстелить соломки» людям не удастся.

Бронзовый призер 18 «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов Фото
Бронзовый призер 18-й «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов Фото: личный архив

«2020-е для России станут эдаким подобием 90-х. Курс рубля по отношению к доллару будет постепенно падать вплоть до 2028 года. Какие-то советы здесь давать бесполезно. Не все будут готовы к таким переменам, но готовиться нужно. Загадывать очень далеко сейчас не представляется возможным, но хочется верить, что после упадка последует подъем», — высказался он.

На момент написания заметки доллар возрос до 74 рублей, евро – до 83. Обе валюты продолжают наращивать вес.

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