«Рубль будет падать до 2028 года»: карты таролога Кинжинова показали затяжной кризис

Бронзовый призер 18-й «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов напугал россиян затяжным финансовым кризисом. В беседе с порталом Teleprogramma.pro провидец рассказал, что возникшая 9 марта ситуация с резким падением рубля является только началом большой проблемы. В дальнейшем ценность отечественной валюты будет только падать: наблюдаться такая тенденция будет до 2028 года, а затем рубль рухнет окончательно. «Подстелить соломки» людям не удастся.

«2020-е для России станут эдаким подобием 90-х. Курс рубля по отношению к доллару будет постепенно падать вплоть до 2028 года. Какие-то советы здесь давать бесполезно. Не все будут готовы к таким переменам, но готовиться нужно. Загадывать очень далеко сейчас не представляется возможным, но хочется верить, что после упадка последует подъем», — высказался он.

На момент написания заметки доллар возрос до 74 рублей, евро – до 83. Обе валюты продолжают наращивать вес.