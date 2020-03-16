«Станет бизнесвумен»: таролог Кинжинов предсказал дочери Навки неспортивное будущее

Финалист «Битвы экстрасенсов» считает, что Надя реализуется совсем в другой сфере.

Пятилетняя дочь Татьяны Навки Надежда не станет знаменитой фигуристкой, каковой является ее мать. Об этом уверенно заявил финалист 18-й «Битвы экстрасенсов», таролог Александр Кинжинов. Не так давно на ледовой арене отгремела премьера мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в которой наравне с мамой блистала и Надя. После выступления общественность уверенно заявила – у маленькой девочки большое карьерное будущее. Не исключено, что в скором времени ребенок начнет работать над соревнованиями международного масштаба. Преемницу в ней видит и сама Татьяна – спортсменка регулярно хвалится успехами наследницы в личном профиле в Instagram.

Порталу Teleprogramma.pro Александр Кинжинов поведал – мечты родителей о большом спортивном успехе Надежды не сбудутся. Девочка не выберет спорт, а призванием для нее станет экономика.

«Надежда станет бизнесвумен. В ней мощнейшие задатки хорошего экономиста, именно эту стезю она и выберет в будущем. Карьера ее будет развиваться успешно, Надя и родные будут жить в достатке», – акцентировал внимание он.

Отметим, что буквально неделю назад Надя попробовала себя в роли модели. Девочка приняла участие в показе Валентина Юдашкина, организованном на сцене Большого Кремлевского дворца.