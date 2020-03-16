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Роза Сябитова объяснила, почему не выходит замуж

Телесваха уже не верит, что сможет найти свою вторую половинку.

Роза Сябитова объяснила, почему не выходит замуж
Роза Сябитова. Фото: Global look press.

58-летняя Роза Сябитова дважды была замужем. Первый ее брак с Михаилом Сябитовым закончился трагически – после 10 лет счастливой жизни в 1993 году мужчина умер от инфаркта. В этих отношениях у телезвезды осталось двое детей: сын Денис и дочь Ксения, 30-ти и 27-ми лет соответственно.

Потом были сложные отношения с одним из участников шоу «Давай поженимся!» Юрием Андреевым. Союз держался с 2008-го по 2011-й годы. После чего Роза пришла к выводу, что экспериментировать с замужеством больше не будет, хватит. В личном блоге ведущая объяснила, почему.

«Я уже никогда не встречу настоящего мужчину. И вот почему. Настоящая женщина может всего добиться сама: денег заработать, детей воспитать, но настоящий мужчина никогда не позволит ей это сделать», — заявила Роза.

Реакция подписчиков Сябитовой была очень бурной. Многие не согласились с рассуждениями известной свахи, но нашлись и те, кто поддержал ее в этом феминистском выпаде.

«Просто бред! Человек не может жить один! Все женщины, девушки говорят о том, что не хочется замуж, что лучше жить одной! Но по ночам в одиночестве в подушку плачут и мечтают о принце!», «Не согласна. Что толку от красивых стен и достатка, это все не принесет душевного тепла. Не согреться, увы», «Всех настоящих мужчин разбирают смолоду, нашему возрасту остается неликвид», «Все намного проще — мужчины любят молодых. Если союз распался, у седеющей женщины никаких шансов», — пишут женщины в Instagram звезды.

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