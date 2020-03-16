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«Это невероятно!»: Галкин показал «зимнюю сказку» во дворе своего замка

В Москве внезапно в марте выпал снег.

«Это невероятно!»: Галкин показал «зимнюю сказку» во дворе своего замка
Максим Галкин. Фото: Global look press.

Максим Галкин продемонстрировал в личном блоге, как выглядит двор его замка в деревне Грязь после внезапно выпавшего снега.

Напомним, в Москве неожиданно наступила настоящая зима – опустилась температура и все вокруг стало белым от осадков. Особенно ярко проявилась эта погодная аномалия в пригородах и близлежащих поселениях. Юморист снял это мартовское чудо на камеру.

«Вы посмотрите на эту зимнюю сказку! Это же невероятно! Боже ты мой, надо идти гулять!» — сказал Максим на видео.

Судя по всему, артист отправился на прогулку вместе с детьми, поскольку в конце сюжета неожиданно появился его сын Гарри в царственной позе, держа в руке огромную сосульку.

«Хозяин горы», — назвал кадр Галкин.

Кстати, примерно такая же погода сейчас в Латвии. Подруга Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лайма Вайкуле поделилась в своем Instagram примерно таким же снежным видео. Певица прогуливалась по практически зимнему лесу со своими французскими бульдогами и снимала пейзажи вокруг на камеру.

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