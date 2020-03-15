Фадеев назвал Наргиз главной ошибкой в своей жизни

В мире российского шоу-бизнеса никогда не бывает спокойно, вот и конфликт между продюсером Максимом Фадеевым и певицей Наргиз разгорается с новой силой. Во время выпуска передачи «Новые русские сенсации» Максим заявил, что работа с певицей была главной ошибкой в его карьере продюсера, а саму Наргиз смело назвал «главным вруном в мире».

По словам артиста, за всю свою жизнь ему не довелось повстречать более лицемерного человека, чем его бывшая подопечная. Фадеев заметил, что никогда еще не видел человека, способного так лицемерно врать, несмотря ни на что. Также он заявил, что две главные ошибки в его жизни это работа с Наргиз и Олегом Майями, хотя у него были проблемы и с другими музыкантами, но о сотрудничестве с ними он не жалеет.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз после пяти лет сотрудничества.