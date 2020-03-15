«Чего до меня докопались?»: Волочкова рассказала про свою вечеринку с сухим льдом

Известная балерина Анастасия Волочкова высказалась в Instagram по поводу общественного возмущения вечеринкой, которую устроил ее новый возлюбленный. Пару дней назад мужчина сделал артистке сюрприз: в ресторане, подавая десерт, ей показали красивую возгонку сухого льда под музыку и фейерверки. Публика в комментариях возмутилась такому развлечению, учитывая, что совсем недавно произошла трагедия с сухим льдом, выброшенным в бассейн, в которой погибли трое человек.

Поклонники и журналисты обрушились на балерину с неудобными вопросами, и она решила ответить всем сразу, записав видео со своим комментарием.

«Мои дорогие, скажите, пожалуйста, а чего до меня докопались с эти сухим льдом? Я вообще ничего не понимаю. Мой любимый человек решил сделать мне сюрприз: на огромной хлебной выпечке попросил официантов написать мое имя тмином, сделал мне вот этот пар красивый, — говорит Анастасия в ролике. — Мои дорогие, слушайте, вы с ума не сошли вообще? Докопались до сюрпризов, которые устраивает любимый человек Волочковой. Будьте еще изощреннее — говорите, что, когда белые розы срезают с куста, чтобы подарить Волочковой, им становится больно».

В конце видео артистка рассмеялась, назвав все произошедшее абсурдом. Она призвала своих поклонников к благоразумию. Балерина отметила, что ее мужчина не бросал килограммы сухого льда в бассейн, а заказал вполне безопасное представление, которое устраивают во многих заведениях. Общественное возмущение звезда смогла объяснить только тем, что публика не может пережить любви, которую мужчины испытывают к ней.