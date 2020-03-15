Больше женственности: младшая дочь Джоли перестала одеваться как мальчик

В Сети появились кадры, снятые папарацци в Лос-Анджелесе 14 марта: репортеры запечатлели голливудскую актрису Анджелину Джоли во время шоппинга с ее 11-летней дочерью Вивьен. Поклонники кинодивы обсуждают наряд девочки. Юная красавица надела светлую ветровку, подчеркивающую ее талию. В этой одежде дочь артистки смотрится достаточно женственно, что дает надежду на то, что она не пойдет по стопам своей старшей сестры Шайло.

Напомним, последняя несколько лет назад объявила, что она — не девочка, а мальчик. Позже ребенок заявил, что собирается провести операцию по смене пола, а звездная мать высказалась, что не станет мешать наследнице самоопределяться.

Вивьен со временем тоже начала носить «мальчишескую» одежду. Публика приготовилась, что и она вдруг решить стать парнем, но, похоже, с годами в младшей сестре проснулась женственность, и есть надежда, что она вырастет в красивую девушку.

Добавим, что оба ребенка рождены от голливудского актера Брэда Питта. Всего у звездной пары шестеро детей: трое приемных и трое родных. В 2016-ом актеры решили развестись, на это у них ушло три года. Но и сейчас взрослые не могут до конца договориться, как они будут воспитывать наследников.