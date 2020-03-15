Актер Джерард Батлер зажег Олимпийский огонь в Спарте

Несмотря на эпидемию коронавируса, которая шествует по миру, некоторые мероприятия просто нельзя отменить. Так актер Джерард Батлер, известный прежде всего по роли царя Леонида из фильма «300 спартанцев», сумел принять участие в эстафете Олимпийского огня и даже удостоился чести зажечь факел в Спарте.

Стоит отметить, что в конце своего марафона актер крикнул знаменитую фразу из «300 спартанцев» — «Это Спарта!», которая давно стала интернет-мемом. Однако известность актера не пошла мероприятию на пользу, посмотреть на знаменитость собрались множество зевак, а это было неприемлемо, ведь в мире бушует коронавирус и власти заранее просили людей не создавать толпу. Люди просьбу проигнорировали и организаторы Олимпийского комитета решили более не рисковать, дальнейшая церемония пройдёт без зрителей.