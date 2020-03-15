«Начал кашлять, и сжалось в одном месте»: Гарик Харламов напомнил о других болезнях

Известный шоумен и юморист Гарик Харламов написал пост в Instagram об угрозе коронавируса. При этом послание артиста далеко от шуток и носит серьезный характер.

Звезда Comedy Club выразил надежду на то, что вскоре человечество найдет способ остановить опасную болезнь, но также отметил, что ответственность за ситуацию лежит не только на врачах и ученых, но на рядовых гражданах. Мужчина призвал поклонников мыть руки с мылом, ограничить рукопожатия и поцелуи при встречах, пребывания в людных местах и поездки за границу.

Харламов добавил, что на фоне общей истерики по поводу короновируса, на задний план отошли мысли об обычных гриппе и простуда, а ведь они не исчезли и тоже представляют угрозу.

«Сам себя поймал на этом. Начал кашлять вчера, и сжалось в одном месте. Сразу мысли только о короновирусе. А это уже паника. Очень важно не поддаваться панике!» — пишет юморист.

В завершении поста он пожелал всем здоровья и призвал относить с сложившейся ситуации рационально и спокойно. А, тем временем, Россия готовится существенно ограничить авиасообщение с Европой, в которой опасность заразиться сейчас не меньше, чем в Китае.