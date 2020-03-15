Звезды Youtube-канала «Хоменки» сообщили о разводе

Звезды популярного русскоязычного Youtube-канала «Хоменки» Наталья Ящук и Александр Хоменко сообщили своим поклонникам неприятную новость — пара решила прервать свои отношения и развестись после пяти лет брака. Напомним, у звезд есть дочь Маша, которая родилась в прошлом году. Знаменитости привыкли любое событие из своей жизни показывать многочисленным поклонникам в сети, так что и о своем расставании пара заявила в формате видеоролика.

Как рассказали бывшие возлюбленные, они не хотели бы поднимать хайп на теме разрыва отношений, однако видео все же записали. Александр пояснил, что никакой трагедии нет и расстаться пара решила по взаимному согласию, без каких-то скандалов. Звезды также обратились к фанатам с просьбой не заваливать их вопросами о том, что же на самом деле произошло.

Напомним, Наталья и Александр познакомились в 2013 году, когда Ящук переехала в Москву из Украины.