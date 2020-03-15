«С первым снегом!»: Вайкуле удивила кадрами из Латвии

Певица прогулялась по лесу вместе с любимыми собаками Эми и Бучем.

Лайма Вайкуле после триумфального концерта в Кремле, который она дала после пятилетнего перерыва в сольной карьере, отправилась домой в Латвию. Родина ее встретила холодом и снегом.

больше по теме Цымбалюк-Романовская вместо пальто предпочла стеганую цветную безрукавку Городской образ бывшая жена Армена Джигарханяна подобрала для отдыха в парке.

В личном блоге звезда показала видео, на котором она прогуливается вместе со своими любимыми французскими бульдогами Эми и Бучем по заснеженному лесу.

«Всех поздравляю с первым снегом мартовским!» — сказала она в кадре довольно оптимистичным тоном.

«Ого! И у нас в Москве то же самое», — ответила на пост певицы актриса Елена Валюшкина. «Господи! Да что ж такое! Держись, дорогая!» — написала юмористка и телеведущая Татьяна Лазарева.

Ранее мы писали о Виталине Цымбалюк-Романовской, которая тоже любит прогулки на свежем воздухе. В одном из парков Москвы она предстала в ярком цветном образе, сочетав красный и зеленый оттенки. Вместо привычного пальто она примерила стеганую безрукавку.