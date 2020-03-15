«Какой талантливый»: Максим Галкин очаровал подписчиков пением на сербском языке

Максим Галкин после длительного перерыва в певческой карьере удивил своих поклонников. В личном блоге он презентовал песню «Когда запахнет сирень» в собственном исполнении на сербском языке.

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«Записал на студии для домашнего пользования и на радость друзьям-сербам свою любимую песню Дино Мерлина», — объяснил он.

Восторгу его подписчиков не было предела! Одним из первых в комментариях отметился дизайнер одежды Игорь Гуляев, который регулярно делает комплименты мужу Аллы Пугачевой.

«Какой же талантливый. Круто очень!» — написал известный стилист.

Появились комментарии и от земляков Дино. «Спасибо огромное! Просто обалдела, думала, что с ума схожу, живу в Черногории и вдруг Вы поете… Но дочь моя не поверила, потому что вы очень красиво спели!», «Удачи! Привет с Балкан! Мы здесь Дино каждый день слушаем», — написали они.