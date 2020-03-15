«Девочка-воин»: дочь Гузеевой изменилась до неузнаваемости

19-летняя дочь Ларисы Гузеевой в настоящее время переживает непростой период. Девушка перенесла недавно операцию и из-за переживаний о своем здоровье периодически испытывает душевную боль, о которой нередко сообщает своим подписчикам.

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Недавно Ольга испортила свою комнату, порвав обои на стенах. Однако ее знаменитая родительница посчитала, что это неплохой способ выливать тяжесть на душе. И не стала осуждать эту выходку.

Когда же ее дочь решилась на новый эксперимент со своей внешностью, она поддержала и его. В своем блоге девушка разместила снимок в спортивном костюме, присев на корточки. Она окрасила одну прядь волос в белый цвет, создав эффект седины, а также отрастила естественные брови, которые стали стремиться к такому понятию, как монобровь.

Ни поза, ни бьюти-эксперименты наследницы ничуть не смутили Гузееву. «Девочка-воин», — прокомментировала снимок ведущая программы «Давай поженимся». «Гопник-панк на минималках», — с сарказмом ответила ей дочь.