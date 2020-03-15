«После полуночи»: 65-летний Крутой вживую спел на вечеринке младшей сестры

Среди приглашенных гостей на празднике в честь дня рождения Аллы также присутствовал и казахский певец Димаш.

На личной страничке в Instagram Игорь Яковлевич поделился отчётными кадрами с вечеринки младшей сестры. Праздник состоялся в одном из столичных банкетных залов. Для виновницы торжества заказали большой торт в виде корзины с подснежниками. Примечательно, что в честь для рождения Аллы 65-летний композитор поднялся на импровизированную сцену для того, чтобы вживую исполнить несколько песен, посвятив их младшей сестре. Все происходящее на камеру смартфона снимала возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова. Помимо 48-летней Леры Кудрявцевой на торжестве также был замечен «Золотой голос России» Николай Басков. Певец исполнил композицию из собственного репертуара — песню «Ибица», приготовив для именинницы музыкальный сюрприз.

«Из неопубликованного после полуночи на дне рождения у Аллочки Крутой», — отметил композитор, поделившись видеороликом своего выступления на сцене.

«Ты даже не знаешь, как ты прекрасна, как ты прекрасна, как ты прекрасна…» — пел Крутой, обращаясь к сестре.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, сама Алла исполнила медленный танец, на который ее пригласил бывший солист балета Большого театра Николай Цискаридзе. Именинница осталась довольна прошедшей вечеринкой. Сестра композитора охотно позировала с именитыми гостями, среди которых были замечены: Татьяна Навка, Димаш, певица Жасмин, Александр Ревва и многие другие.