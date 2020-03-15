«Деньги решают все»: на поддержавшую Джигана Самойлову накинулись подписчики 

Недавно жена рэпера Джигана после некоторого перерыва вышла на связь с подписчиками. Девушка развеяла слухи о том, что ее избивал супруг и она собирается подавать на развод.

Оксана Самойлова заявила, что, напротив, будет во всем поддерживать мужа и постарается вытащить его из зависимости. Напомним, недавно мужчина оказался в американском рехабе, куда его положили на реабилитацию.

Многие подписчики девушки поддержали ее, отметив, что их четырем детям нужен отец и она поступает, как мудрая женщина и мать. Однако часть фолловеров искренне недоумевает, некоторые люди уверены, что Джиган не заслужил прощения.

«Господи … ну когда ж наши бабы перестанут всех спасать, помогать, решать… У нее четверо детей, мал мала меньше, один младенец вообще, а она помогать взрослому мужику хочет, который сам свой выбор сделал. А тебе-то кто поможет, милая?», «Типичная русская женщина», «Просто терпила. В жизни не поверю, что такое было в первый раз, просто первый раз все это увидели подписчики. И даже если он ее побил, она никогда об этом не скажет», «Деньги решают все, был бы он нищебродом, она бы уже давно сбежала от него и спасать бы не рвалась», «Да, классика. Хрупкая женщина с четырьмя детьми спасает здорового бугая от него же самого. Которому оно на фиг не надо: у него-то все зашибись», «Зачем такой партнер по жизни? Сопли ему подтирать с детьми вместе? Лишь бы одной не остаться?» — комментируют последний пост Самойловой подписчики.