«Реальная история»: Шепелев пожаловался, что его перестали узнавать на улицах

Дмитрий Шепелев пожаловался в личном блоге, что его перестали узнавать на улицах. Отдыхая на горнолыжном курорте, он рассказал, что какой-то совершенно незнакомый дедушка попросил его застегнуть ботинок на одной ноге.

Вначале ведущий замялся, не понимая – шутка это или правда, но потом все-таки согласился помочь пожилому человеку. Теперь, вернувшись в Москву, Дмитрий столкнулся с той же проблемой. На улице к нему подошла незнакомая женщина, явно не признав в нем звезды ТВ.

«Ну все, ребята, я теперь москвич. Бесповоротный и окончательный москвич. Гуляю я сегодня с утра по району с собачкой, ко мне подходит женщина и спрашивает: «А где здесь ближайшая гинекология?». Реальная история», — рассказал Шепелев в stories Instagram.

Напомним, 37-летний журналист родом из Минска, где и начинал свою карьеру. В России его имя стало известно после появления в караоке-шоу «Можешь? Спой!». Затем в его биографии были программы «Минута славы», «Достояние Республики» и «На самом деле». В феврале этого года он объявил о своем уходе из шоу, пока журналист безработный.