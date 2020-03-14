«Слов нет»: Лариса Долина появилась сцене в «жутком» виде

Лариса Долина обычно редко появляется на публике, но с самого начала года она стала радовать поклонников выхода в свет. Певица успела принять участие в съемках «Вечернего Урганта», а в марте она выступила на Сахалине, где не только дала сольный концерт, но приняла участие в фестивале «Утро Родины». Артистка поразила поклонников постройневшей фигурой. Многие отметили, что 64-летняя звезда похорошела.

Однако всего спустя несколько дней Долина поразила жутким видом. На новом фото, которое опубликовала дочка певицы Ангелина, она позирует в черном жакете и пышной юбке в пол. При этом волосы артистки растрепанны, а кожа выглядит очень бледной. Лариса была запечатлена на сцене во время спектакля. Как оказалось, она исполнила роль Миссис Ловетт в мюзикла «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Для певицы это был дебют в труппе иммерсивного мюзикла.

«Немножко липкая бесконечно нежная и прощающая миссис Ловетт! Слов нет. Потрясена, горда, люблю и все остальные эти слова! Как говорят на Бродвее, break a leg LOVE», — написала Ангелина.

Поклонники тоже восхитились Долиной, несмотря на ее жуткий внешний вид. «Невозможная, любимая, органичная!», «Это было очень здорово! Восхищаюсь твоей мамой», Никакие слова не опишут мой восторг«, «До сих пор под впечатлением», — высказались подписчики.